Varanasi News: बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे हनुमान अंश फिल्म के कलाकार

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उनके मंदिर पहुंचते ही उन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं और लोगों की भीड़ जुट गई। मंदिर परिसर हर-हर महादेव..., जय हनुमान... और जय श्रीराम... के जयघोष से गूंज उठा। कलाकारों ने देश की सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद अभिनेता शोभिनव सत्य ने फिल्म की सफलता का श्रेय हनुमानजी को देते हुए कहा कि हनुमानजी ने ही सबकुछ किया है। उन्होंने कहा कि महादेव और काशीवासियों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे।उधर, पं. रामप्रवेश चौबे इंटर एवं पीजी कॉलेज में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज परिवार ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम भेंट कर अभिनंदन किया। शोभिनव सत्य और पूर्णिमा तिवारी के साथ प्रसिद्ध गायक साधु तिवारी मौजूद रहे।