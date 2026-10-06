वाराणसी में बुलडोजर एक्शन: कचहरी-संदहा मार्ग पर हटाया जा रहा अतिक्रमण, छह बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे भवन

चौड़ीकरण की वजह

कचहरी से संदहा तक का यह मार्ग शहर के प्रमुख हिस्सों को जोड़ता है। बढ़ते यातायात के दबाव के कारण यह मार्ग अक्सर जाम रहता था। चौड़ीकरण से वाहनों की आवाजाही आसान होगी और यात्रा का समय कम होगा। इस परियोजना का लक्ष्य सड़क की क्षमता को बढ़ाना और यातायात प्रवाह को सुचारु बनाना है।



अतिक्रमण हटाओ अभियान

अतिक्रमण हटाने का यह अभियान पूरी तैयारी के साथ चलाया गया। पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए नोटिसों के बाद भी कई लोगों ने अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए थे। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया था। यह कार्रवाई उन सभी निर्माणों पर की गई जो सड़क की निर्धारित सीमा में आ रहे थे।