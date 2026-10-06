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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Bulldozer action in Varanasi Encroachments removed for widening of Kachhari-Sandaha road

वाराणसी में बुलडोजर एक्शन: कचहरी-संदहा मार्ग पर हटाया जा रहा अतिक्रमण, छह बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे भवन

Tue, 06 Oct 2026 01:16 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 06 Oct 2026 01:16 PM IST
सार

वाराणसी में कचहरी-संदहा मार्ग पर चौड़ीकरण के लिए मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यहां छह बुलडोजर तैनात किए गए, जिसकी मदद से भवन को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। 

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Bulldozer action in Varanasi Encroachments removed for widening of Kachhari-Sandaha road
वाराणसी में बुलडोजर कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी शहर में कचहरी से संदहा तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया है। इस मार्ग पर बाधक बने निर्माण पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए थे।

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यह मार्ग लंबे समय से यातायात के लिए एक 'बॉटल नेक' बना हुआ था, जिससे आवागमन में परेशानी होती थी। प्रशासन की देखरेख में ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई शुरू की गई है। सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से अतिक्रमण रोधी दस्ते ने मोर्चा संभाला है। 
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अभियान के पहले दिन छह बुलडोजर लगाकर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। लोगों के विरोध के बावजूद, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। संदहा जाने वाले मार्ग पर भी चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। 
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इस दौरान कई मकानों के अवैध हिस्सों को गिराया गया। यह अभियान शहर में सुगम यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भविष्य में यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

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चौड़ीकरण की वजह
कचहरी से संदहा तक का यह मार्ग शहर के प्रमुख हिस्सों को जोड़ता है। बढ़ते यातायात के दबाव के कारण यह मार्ग अक्सर जाम रहता था। चौड़ीकरण से वाहनों की आवाजाही आसान होगी और यात्रा का समय कम होगा। इस परियोजना का लक्ष्य सड़क की क्षमता को बढ़ाना और यातायात प्रवाह को सुचारु बनाना है।

अतिक्रमण हटाओ अभियान
अतिक्रमण हटाने का यह अभियान पूरी तैयारी के साथ चलाया गया। पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए नोटिसों के बाद भी कई लोगों ने अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए थे। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया था। यह कार्रवाई उन सभी निर्माणों पर की गई जो सड़क की निर्धारित सीमा में आ रहे थे।

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