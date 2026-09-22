Varanasi News: बीएचयू के छात्र का सारेगामापा 2026 में चयन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:08 AM IST
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बीएचयू के संगीत एवं मंच कला संकाय के गायन विभाग के छात्र दुर्गेश यादव का रियलिटी शो सारेगामापा 2026 में चयन हो गया। मऊ के महलीपुर गांव निवासी दुर्गेश यादव ने बीएचयू से 2020–23 में बीपीए (गायन–उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत), 2023–25 में एमपीए (गायन–उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत) की शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वह संगीत एवं मंच कला संकाय में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटर्नशिप कर रहे हैं। दुर्गेश यादव ने पं. गिरजा शंकर त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनके चयन पर संकाय प्रमुख प्रो. संगीता पंडित, प्रो. राम शंकर के साथ ही प्रो. ज्ञानेश चंद्र पांडेय आदि ने बधाई दी।
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