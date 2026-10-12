बीएचयू: सेमेस्टर परीक्षाएं 18 नवंबर तक, तीन घंटे होंगे पेपर; इन विषयों की समयसारिणी जारी

बीएचयू में सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आयुर्वेद संकाय, दृश्य कला संकाय, चिकित्सा विज्ञान संकाय के लिए परीक्षा की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। ये परीक्षाएं 18 नवंबर तक चलेंगी और पेपर तीन घंटे के होंगे। 12 दिसंबर को दीक्षांत समारोह मनाया जाना है। इसे लेकर भी तैयारियां चल रही हैं।

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विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा की समयसारिणी संबंधित संकाय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई गई है। परीक्षा नियंता कार्यालय की ओर से जारी समयसारिणी के अनुसार दृश्यकला संकाय में पीएचडी कोर्स वर्क अप्लायड आर्ट पहले सेमेस्टर की लिखित परीक्षा 14 अक्तूबर को होगी और 30 अक्तूबर को प्रैक्टिकल होगा। परीक्षा का समय 1.30 बजे से 4.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी सेमेस्टर परीक्षा 10 अक्तूबर से शुरू हो गया है।