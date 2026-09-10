बास्केटबॉल प्रतियोगिता: कला संकाय के 21 बास्केट के सामने एक भी गोल नहीं कर सका सामाजिक विज्ञान संकाय

विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से अंतर-संकाय बास्केटबॉल प्रतियोगिता बुधवार को एंफीथियेटर कोर्ट पर खेली जा रही है। बुधवार को दिन के पहले मैच में कला संकाय की टीम ने एक के बाद एक 21 बास्केट किए। सामाजिक विज्ञान संकाय की टीम एक भी बास्केट करने में नाकाम रही और 21-0 से हार गई। वहीं, दूसरे मैच में विज्ञान संकाय की महिला टीम ने वाणिज्य संकाय को 16-6 से हरा दिया। आयोजन सचिव डॉ. धीरेंद्र तिवारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 10 पुरुष और 8 महिला टीमें खेल रहीं हैं।

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