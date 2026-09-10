वाराणसी: व्यवसायी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली, सिर में गोली फंसने से हालत गंभीर

वाराणसी में पांडेयपुर के प्रमुख साड़ी व्यवसायी विजेंद्र सोनी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है। लगभग 52 साल के विजेंद्र को गंभीर हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। गोली उनके सिर में फंसी हुई है, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

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कैंट थाना क्षेत्र के पांडेयपुर चौराहे पर आजमगढ़ मार्ग स्थित उनके घर के पास घटना हुई। विजेंद्र सोनी सुबह की सैर के लिए घर से निकले थे। घर से करीब 30 मीटर आगे बढ़ते ही उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपने सिर में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग और परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले गए।डॉक्टरों ने सिर में फंसी गोली को निकालने के लिए एक्सरे के बाद ऑपरेशन करने की बात कही है। आत्महत्या के प्रयास का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। परिवार के सदस्य इस घटना से सदमे में हैं, क्योंकि घर-परिवार में सब कुछ ठीक-ठाक था।विजेंद्र सोनी अपने तीन भाइयों में बीच के हैं। पांडेयपुर में तीनों भाइयों की गिनती बड़े व्यवसायी के रूप में होती है। उनकी एक ही छत के नीचे श्रीराम ज्वैलर्स और श्रीराम साड़ी घर नाम से प्रमुख प्रतिष्ठान हैं। विजेंद्र साड़ी की दुकान का कारोबार संभालते थे। उनके परिवार में एक बड़ी लड़की, एक लड़का और उनकी पत्नी हैं। परिवार को यह समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ सामान्य होने के बावजूद विजेंद्र ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया।