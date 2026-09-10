काशी में गंगा का रौद्र रूप: जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू, 12 घंटे में आठ सेंटीमीटर बढ़ा; चिंता में लोग

1 of 5 वाराणसी में बाढ़ से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला







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गंगा का जलस्तर बुधवार की शाम से बढ़ने लगा है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जलस्तर में 8 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्रीय जल आयोग ने पहले ही जलस्तर में बढ़ोतरी के आसार जताए थे। बुधवार की शाम से जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

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गंगा के जलस्तर में बीते एक सप्ताह से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। जलस्तर बुधवार की सुबह तक घट तक 69.15 मीटर पर पहुंच गया था। बुधवार की शाम से ही जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली।

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गंगा के बढ़ते पानी का असर सिर्फ नदी किनारे बसे इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सहायक नदी वरुणा के किनारे बसी दर्जनों बस्तियां और रिहायशी इलाके भी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सहायक नदी वरुणा के किनारे बसी दर्जनों बस्तियां और रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आएंगे।

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गंगा किनारे के तटीय इलाके, पक्के घाट, गलियां और घाटों को आपस में जोड़ने वाले रास्ते भी बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। सबसे ज्यादा आबादी गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे बसी हुई है। यही वजह है कि गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर वरुणा किनारे बसे इलाकों में सबसे अधिक है।

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जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार अभी तक 16 गांव और 24 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें 877 परिवार और 4082 लोग जद में हैं। एनडीआरएफ की दो टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हैं।