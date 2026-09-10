आत्महत्या रोकथाम दिवस: काशी में हर 30 घंटे में मौत को गले लगा रही है एक जिंदगी, एक साल में 197 ने की खुदकुशी

खूब बातें करें और हौसला दें

आईएमएस बीएचयू के मनोचिकित्सक डॉ. संजय गुप्ता बताते है कि इस 30 घंटे के चक्र को तोड़ सकते हैं। कोई परिचित अचानक चुप रहने लगे, सोशल मीडिया से दूरी बना ले या निराशावादी बातें करे तो तुरंत संवाद साधें। डिप्रेशन को छिपाने के बजाय मनोचिकित्सक या काउंसलर की मदद लें। काशी के मोहल्ला स्तर और शिक्षण संस्थानों में परामर्श केंद्र की आवश्यकता है। आप या आपका कोई प्रियजन मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उस पर ध्यान दें। खूब बातें करें और हौसला दें कि यह कठिन दिन भी गुजर जाएगा।



महिलाओं में आत्महत्या के विचार अधिक पाए जाते हैं

बीएचयू आईएमएस एसएस हॉस्पिटल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि आत्महत्या ऐसा व्यवहार है, जिसमें प्राणी स्वयं का जीवन समाप्त कर लेता है। पहले व्यक्ति में बार-बार आत्महत्या के विचार आते हैं फिर वह आत्महत्या का प्रयास करता है, आत्महत्या के सभी प्रयास सफल नहीं होते हैं। 25 व्यक्तियों के आत्महत्या का प्रयास करने पर एक व्यक्ति की मौत होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या के विचार अधिक पाए जाते हैं किंतु एक महिला के सापेक्ष तीन पुरुष आत्महत्या करते हैं। 18-24 वर्ष के लोगों के मृत्यु का आत्महत्या दूसरा सबसे बड़ा कारण है। 81 प्रतिशत लोग आत्महत्या करने से पूर्व इसका संकेत देते हैं। किसी से इसके बारे में चर्चा करते हैं या लिखते हैं।