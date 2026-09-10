फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   World Suicide Prevention Day Police saved lives of 20 people via social media in jaunpur

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस: सोशल मीडिया बना पुलिस का अलर्ट सिस्टम, नौ महीने में 20 लोगों की बची जान

Thu, 10 Sep 2026 11:12 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 10 Sep 2026 11:12 AM IST
सार

जौनपुर जिले की पुलिस के लिए सोशल मीडिया अलर्ट सिस्टम बन गया। इसके माध्यम से पुलिस को खतरे की आहट मिली तो आत्महत्या करने से पहले पुलिस ने 20 लोगों को बचा लिया। 

विज्ञापन
World Suicide Prevention Day Police saved lives of 20 people via social media in jaunpur
पुलिस ने 20 लोगों की बचाई जान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। एक व्यक्ति के इस तरह जिंदगी खत्म करने के प्रयास का असर केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार मानसिक और सामाजिक संकट में घिर जाता है। हालांकि, बदलती पुलिसिंग और सोशल मीडिया कंपनियों के अलर्ट सिस्टम ने ऐसे लोगों तक समय रहते पहुंचने का एक नया रास्ता खोल दिया है। 

विज्ञापन


जिले में पिछले नौ माह में पुलिस करीब 20 लोगों को आत्महत्या का प्रयास करने से पहले या प्रयास के दौरान बचा चुकी है। इनमें सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट और वीडियो पुलिस के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट साबित हुए हैं। 
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, आत्महत्या का प्रयास करने वालों में 25 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या अधिक है। आत्महत्या के पीछे पारिवारिक समस्याओं के अलावा बीमारी, नशा, वैवाहिक विवाद, प्रेम संबंधों में असफलता, कारोबार में घाटा, परीक्षा में असफलता, किसी करीबी की मृत्यु और गरीबी जैसे कारण भी सामने आते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

केस-1
प्रेम संबंध में असफलता पर इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो, पुलिस ने बचाई जान
मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या से संबंधित वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। वीडियो की जानकारी मेटा कंपनी की ओर से पुलिस को अलर्ट के रूप में मिली। सूचना मिलते ही मुंगराबादशाहपुर पुलिस सक्रिय हुई और युवक तक पहुंचकर उसकी जान बचाई। काउंसलिंग के दौरान युवक ने पुलिस को बताया था कि प्रेम संबंध में असफल होने के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाने का विचार किया था।

केस-2
फंदे पर लटकी महिला, खिड़की तोड़कर पुलिस ने बचाया
आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद मछलीशहर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला फांसी के फंदे पर लटक रही थी। पुलिस ने परिजनों की मदद से कमरे की खिड़की तोड़ी और महिला को नीचे उतारकर उसकी जान बचाई। समय रहते पुलिस के पहुंचने से महिला को उपचार के लिए भेजा जा सका। इस मामले में सोशल मीडिया अथवा सूचना के माध्यम से मिले अलर्ट पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई अहम साबित हुई।

केस-3
इंस्टाग्राम पोस्ट से मिला अलर्ट, 10 मिनट में घर पहुंची पुलिस
22 वर्षीय युवक ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से जुड़ी चिंताजनक पोस्ट साझा की। सुबह 7:44 बजे मेटा की ओर से यह अलर्ट यूपी पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर को मिला। टीम ने तत्काल युवक की लोकेशन ट्रेस कर रामपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए करीब 10 मिनट में युवक के घर पहुंचकर उसे सुरक्षित बचाया। परिजनों की मदद से युवक को संभाला गया और प्राथमिक उपचार कराया गया।

इसे भी पढ़ें; होटल में 'केमिकल खेल' का पर्दाफाश: क्लबों और पार्टियों में भेजते थे सिंथेटिक नशीला पदार्थ, चार आरोपी गिरफ्तार

नकारात्मकता को पहचानना जरूरी
वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक एवं बीएचयू के मनोविज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त प्रो. आरएन सिंह के अनुसार आत्महत्या की प्रवृत्ति को समय रहते पहचाना जाए तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ लोगों में कठिन परिस्थितियों से जूझने की क्षमता कम हो जाती है, जबकि नकारात्मक घटनाएं भी उनके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है जो लगातार चिंता, तनाव या अवसाद से जूझ रहे हों। धैर्य और विवेक के साथ नकारात्मकता से बाहर निकलकर जीवन को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है।

इस साल अब तक करीब 20 लोगों की जान पुलिस बचा चुकी है। इनमें मिशन शक्ति, डायल-112 और सोशल मीडिया अलर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिसिंग के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। पहले पुलिस रिएक्टिव थी, यानी घटना होने के बाद मौके पर पहुंचती थी। अब पुलिस प्रो-एक्टिव होकर घटना से पहले ही संभावित खतरे की सूचना पर पहुंचकर लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रही है। -आतिश कुमार, एएसपी ग्रामीण

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed