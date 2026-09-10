विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस: सोशल मीडिया बना पुलिस का अलर्ट सिस्टम, नौ महीने में 20 लोगों की बची जान

जिले में पिछले नौ माह में पुलिस करीब 20 लोगों को आत्महत्या का प्रयास करने से पहले या प्रयास के दौरान बचा चुकी है। इनमें सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट और वीडियो पुलिस के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट साबित हुए हैं।पुलिस के अनुसार, आत्महत्या का प्रयास करने वालों में 25 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या अधिक है। आत्महत्या के पीछे पारिवारिक समस्याओं के अलावा बीमारी, नशा, वैवाहिक विवाद, प्रेम संबंधों में असफलता, कारोबार में घाटा, परीक्षा में असफलता, किसी करीबी की मृत्यु और गरीबी जैसे कारण भी सामने आते हैं।

आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। एक व्यक्ति के इस तरह जिंदगी खत्म करने के प्रयास का असर केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार मानसिक और सामाजिक संकट में घिर जाता है। हालांकि, बदलती पुलिसिंग और सोशल मीडिया कंपनियों के अलर्ट सिस्टम ने ऐसे लोगों तक समय रहते पहुंचने का एक नया रास्ता खोल दिया है।

केस-1

प्रेम संबंध में असफलता पर इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो, पुलिस ने बचाई जान

मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या से संबंधित वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। वीडियो की जानकारी मेटा कंपनी की ओर से पुलिस को अलर्ट के रूप में मिली। सूचना मिलते ही मुंगराबादशाहपुर पुलिस सक्रिय हुई और युवक तक पहुंचकर उसकी जान बचाई। काउंसलिंग के दौरान युवक ने पुलिस को बताया था कि प्रेम संबंध में असफल होने के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाने का विचार किया था।



केस-2

फंदे पर लटकी महिला, खिड़की तोड़कर पुलिस ने बचाया

आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद मछलीशहर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला फांसी के फंदे पर लटक रही थी। पुलिस ने परिजनों की मदद से कमरे की खिड़की तोड़ी और महिला को नीचे उतारकर उसकी जान बचाई। समय रहते पुलिस के पहुंचने से महिला को उपचार के लिए भेजा जा सका। इस मामले में सोशल मीडिया अथवा सूचना के माध्यम से मिले अलर्ट पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई अहम साबित हुई।