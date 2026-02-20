वाराणसी में मौसम का असर: आसमान में आंधी, एयरपोर्ट पर इंतजार, तीन विमानों की नहीं हो सकी लैंडिंग, लखनऊ डायवर्ट

अचानक बदले मौसम, तेज आंधी और कम दृश्यता के कारण सोमवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित रहा। वाराणसी एयरपोर्ट पर आ रहे तीन विमानों की लैंडिंग नहीं हो सकी। सुरक्षा के मद्देनजर एटीसी के निर्देश पर उन्हें लखनऊ डायवर्ट किया गया। इनमें बंगलूरू से आने वाले दो और हैदराबाद का एक विमान शामिल था।

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एयर इंडिया एक्सप्रेस का आईएक्स 1540 विमान बंगलूरू से शाम 5:55 बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा। मौसम खराब होने के कारण लैंडिंग नहीं हो सकी और विमान को लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया।वहीं, इंडिगो का 6ई 6596 विमान बंगलूरू से शाम 5:45 बजे के बजाय 6:15 बजे वाराणसी पहुंचा, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे भी लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा। इसी तरह इंडिगो का 6ई 501 विमान हैदराबाद से वाराणसी पहुंचा था।मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण इसकी भी लैंडिंग नहीं हो सकी और उसे लखनऊ भेज दिया गया। इससे वाराणसी एयरपोर्ट पर इन उड़ानों के इंतजार में बैठे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तीनों विमानों ने रात करीब 8:30 से 9:00 बजे के बीच लखनऊ से वाराणसी के लिए उड़ान भरी।वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद विमान अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हुए। अधिकारियों के अनुसार, खराब मौसम में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लैंडिंग का निर्णय लिया जाता है।