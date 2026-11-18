टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को रानीपुर अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में कार चालक अमर विश्वकर्मा और कार में सवार दो छोटे बच्चे बाल-बाल बच गए।



दो किशोरों की मौत से उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नीतीश चार बहनों और एक बड़े भाई में सबसे छोटा था। बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां अनीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं, सनी की मौत से उसकी मां सुमन बेसुध हो गईं। दोनों परिवारों के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।



एक ही गांव के दो किशोरों की मौत की खबर फैलते ही भगतपुर गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने हादसे पर दुख जताया। थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।