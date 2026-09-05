आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई: प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन का आरोप, पांच आरोपी गिरफ्तार; भेजे गए जेल
आजमगढ़ जिले में प्राथना सभा में धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रार्थना सभा में करीब 50 लोग जुटे थे।
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आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव में शुक्रवार सुबह ईसा मसीह की प्रार्थना सभा के दौरान धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया। मठाधीश की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
क्या है पूरा मामला
कादीपुर गांव निवासी कांति देवी के घर शुक्रवार सुबह ईसा मसीह की प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। इसमें करीब 40 से 50 लोगों के मौजूद होने की बात बताई गई। इसी दौरान राजदेपुर मठ के मठाधीश शिवसागर भारती को सभा में धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना मिली। उन्होंने रौनापार थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे को इसकी जानकारी दी।
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सभा में मौजूद कुछ लोग वहां से चले गए, जबकि पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद शिवसागर भारती ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया।
थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने बताया कि कादीपुर निवासी कांति देवी, रसूलपुर निवासी बबिता देवी, तुरकौली निवासी सुमन, रसूलपुर निवासी घरभरन और कादीपुर निवासी राहुल के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
वर्ष 2022 में भी कांति देवी पर हुई थी कार्रवाई
थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने बताया कि वर्ष 2022 में भी इसी तरह के एक मामले में कांति देवी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उस मामले में उन्हें जेल भेजा गया था और करीब 22 दिन बाद जमानत मिली थी। पुलिस वर्तमान मामले की भी जांच कर रही है।