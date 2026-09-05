आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई: प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन का आरोप, पांच आरोपी गिरफ्तार; भेजे गए जेल

आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव में शुक्रवार सुबह ईसा मसीह की प्रार्थना सभा के दौरान धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया। मठाधीश की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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क्या है पूरा मामला

कादीपुर गांव निवासी कांति देवी के घर शुक्रवार सुबह ईसा मसीह की प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। इसमें करीब 40 से 50 लोगों के मौजूद होने की बात बताई गई। इसी दौरान राजदेपुर मठ के मठाधीश शिवसागर भारती को सभा में धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना मिली। उन्होंने रौनापार थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे को इसकी जानकारी दी। विज्ञापन



सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सभा में मौजूद कुछ लोग वहां से चले गए, जबकि पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद शिवसागर भारती ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया। कादीपुर गांव निवासी कांति देवी के घर शुक्रवार सुबह ईसा मसीह की प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। इसमें करीब 40 से 50 लोगों के मौजूद होने की बात बताई गई। इसी दौरान राजदेपुर मठ के मठाधीश शिवसागर भारती को सभा में धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना मिली। उन्होंने रौनापार थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे को इसकी जानकारी दी।सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सभा में मौजूद कुछ लोग वहां से चले गए, जबकि पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद शिवसागर भारती ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया।

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