सीएम योगी का दौरा: आज आजमगढ़ और वाराणसी में होंगे मुंख्यमंत्री, काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी और आजमगढ़ आएंगे। आजमगढ़ में गोरखपुर के क्षेत्रीय भाजपा अध्यक्ष विनोद राय के बरदह स्थित जिबली गांव जाएंगे। विनोद राय की मां का निधन हो गया था। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय अध्यक्ष की मां को श्रद्धांजलि देंगे फिर वाराणसी आएंगे।

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