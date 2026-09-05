सीएम योगी का दौरा: आज आजमगढ़ और वाराणसी में होंगे मुंख्यमंत्री, काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sat, 05 Sep 2026 09:13 AM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी करीब पांच बजे हेलिकॉप्टर से वाराणसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के विद्या बिहार इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे।
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विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी और आजमगढ़ आएंगे। आजमगढ़ में गोरखपुर के क्षेत्रीय भाजपा अध्यक्ष विनोद राय के बरदह स्थित जिबली गांव जाएंगे। विनोद राय की मां का निधन हो गया था। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय अध्यक्ष की मां को श्रद्धांजलि देंगे फिर वाराणसी आएंगे।
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करीब पांच बजे हेलिकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के विद्या बिहार इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। राहत सामग्री देंगे। कालभैरव और श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इसके बाद बाबतपुर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।
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