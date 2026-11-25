बताया जा रहा है कि ऑटो में पहले से दो व्यक्ति बैठे हुए थे। चालक ने बाला राय से अपना बैग पीछे रखने के लिए कहा। उन्होंने बैग पीछे रख दिया। ऑटो चलने लगा तो पहले से बैठे दोनों व्यक्ति भी पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद ऑटो बवाली मोड़ से मीरिया के लिए रवाना हो गया। इस दौरान महिला को बैग से जेवर निकाले जाने की जानकारी नहीं हुई।



मीरिया पहुंचने पर बाला राय ऑटो से उतर गईं। वहां उन्हें लेने आए एक युवक के साथ बाइक से घर पहुंचीं। घर पर पानी पीने के बाद जब उन्होंने बैग खोला तो उसमें रखे सोने के जेवर गायब मिले। बैग में रखा एक हार, चेन और अंगूठी नहीं थी। जेवरों की अनुमानित कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई जा रही है।



बाला राय के मामा श्रवण राय ने बताया कि घर में शादी का कार्यक्रम होने के कारण अभी पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। बृहस्पतिवार को कोतवाली में तहरीर दी जाएगी। इसके बाद पुलिस से कार्रवाई की मांग की जाएगी।