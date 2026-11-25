रात 12 बजे के बाद सातवें और आठवें प्रहर में पं. देवाशीष डे, शुभंकर डे, डॉ. रागिनी सरना, जयंतिका डे, प्रियांशु घोष, अलंकृता रॉय, बागेश्वरी बोहरा, ईशान घोष, डॉ. शक्ति सोनी, प्रो. रामशंकर, डॉ. चारुचंद्र, शशि वर्मा, सितार वादन में डॉ. राजेश शाह, डॉ. श्रावणी विश्वास, प्रो. संगीता सिंह, पं. रवींद्र गोस्वामी, नीरज मिश्रा और सरोद वादन में अंशुमान महाराज आदि कलाकारों ने बागेश्री, रागेश्री, दरबारी, जैजैवंती, मालकौंस, चंद्रकौंस, उषा, ब्रह्ममुहूर्त राग हिंडोल, सोहनी, शहाना, ललित और भैरवी आदि रागों में बंदिशों को विस्तार दिया। सुबह-ए-बनारस के संस्थापक सचिव डॉ. रत्नेश वर्मा और डॉ. वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कलाकारों को प्रमाणपत्र, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया।



डॉ. वीरेंद्र प्रताप सिंह ने सुबह-ए-बनारस के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया। संचालन डॉ. प्रीतेश आचार्य, जगदीश्वरी चौबे, सीमा केसरी, कृष्ण कुमार तिवारी और अंकित खत्री ने किया। इस मौके पर पद्मश्री डॉ. सोमा घोष, ख्यात फिल्म निर्देशक शुभंकर घोष, योगगुरु पं. विजयप्रकाश मिश्र, डॉ. रामशंकर आदि मौजूद रहे।