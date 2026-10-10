यूपी: अजय राय ने पिंडरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का किया एलान, 2027 को लेकर कही बड़ी बात; बोले- जनता के साथ हूं

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने और देश के संसाधनों को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में सौंपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई से लेकर वोट चोरी तक के मुद्दों पर पूरे देश में आक्रोश है। युवा से लेकर आम नागरिक तक अपने भविष्य को लेकर आंदोलित हैं। जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन और इंडिया गठबंधन के सांसदों के सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा।

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‎उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अजय राय ने दावा किया कि चुनाव आयुक्तों संधू और जोशी ने भी अपनी बात नहीं सुने जाने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार भाजपा और आरएसएस के हित में काम कर रहे हैं। विज्ञापन

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‎प्रदेश अध्यक्ष बदलने के फैसले को बताया सर्वमान्य‎: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने और चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव के सवाल पर अजय राय ने कहा कि पार्टी में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। जो जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है। पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उन्हें जिम्मेदारी दी थी। अब पार्टी ने जो निर्णय लिया है, वह उन्हें सर्वमान्य है और वह उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व पर उनका पूरा विश्वास है। ‎उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अजय राय ने दावा किया कि चुनाव आयुक्तों संधू और जोशी ने भी अपनी बात नहीं सुने जाने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार भाजपा और आरएसएस के हित में काम कर रहे हैं।‎प्रदेश अध्यक्ष बदलने के फैसले को बताया सर्वमान्य‎: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने और चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव के सवाल पर अजय राय ने कहा कि पार्टी में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। जो जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है। पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उन्हें जिम्मेदारी दी थी। अब पार्टी ने जो निर्णय लिया है, वह उन्हें सर्वमान्य है और वह उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व पर उनका पूरा विश्वास है।

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