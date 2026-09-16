'इतिहास पढ़ाओ मत, दिखाओ': जड़ें मजबूत होंगी तो अपने हिसाब से पैर फैलाऊंगा, बीएचयू में बोले अभिनेता संजय मिश्रा

उन्होंने कहा कि इतिहास को देखकर ही छात्र अपना भविष्य लिख सकते हैं। मुझे दिखाकर जब जड़ें मजबूत करोगे तो मैं अपने हिसाब से पैर फैलाऊंगा। मुझे इतिहास के हर कोने से मतलब नहीं है। मुझे किसी खास कोने में ही जाना है।संजय मिश्रा ने बताया कि वह आज भी फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। हालांकि, पहली बार चाणक्य की शूटिंग के दौरान एक शॉट के लिए उन्हें 28 टेक देने पड़े थे। इस पर सीनियर कलाकार नाराज हुए।

बीएचयू में जंतु विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित अन्विति कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा ने शिक्षा व्यवस्था और अपने अनुभवों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैं पढ़ने में कभी अच्छा नहीं रहा। मुझे एजुकेशन सिस्टम से ही दिक्कत है। इतिहास पढ़ाओ मत, मुझे इतिहास दिखाओ। पढ़ा दोगे तो मैं परीक्षा पास कर लूंगा, इसके बाद वो भी इतिहास हो जाएगा।

मैं माहौलबाज हूं

संजय मिश्रा ने कहा कि बनारस में मेरी एक अलग जिंदगी है। यहीं जीता हूं। जब भी खाली होता हूं तो यहीं आ जाता हूं। मैं किसी शहर को छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन बनारस का अपना अलग मिजाज है। ये एनर्जेटिक शहर है। उन्होंने कहा, बनारस हमेशा माहौल देता है और मैं माहौलबाज हूं। यहां की गलियों में हम गमछा पहनकर घूमे हैं।



प्रोफेशन को समय देते हुए दिल की आवाज न अनसुनी करें

छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए संजय मिश्रा ने कहा कि प्रोफेशन को समय देते हुए दिल की आवाज को अनसुना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कवि घाघ की कविता का उल्लेख करते हुए कहा, जरूरी है, आप बढि़ए, लेकिन अपनी जड़ें मत छोड़िए। अपनी जमीन को जानिए। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्देशक भी मातृभाषा के जरिये अपनी संस्कृति से जुड़ता है। केंद्रीय विद्यालय के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि स्कूल में भारत का नक्शा बनाने में उनका भी योगदान रहा है।