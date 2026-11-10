मऊ: तीन किमी के दायरे में 181 लक्ष्मी प्रतिमाएं, पूजा के दौरान देवी दर्शन के लिए उमड़ी भीड़; आज होगा विसर्जन

चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था

दीपोत्सव में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक केके वर्मा के नेतृत्व में आधा दर्जन थानों की पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टरों के साथ ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है। पुलिस पूरी रात कस्बे में चक्रमण कर रही है। उपजिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री भी मेले में मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती रहीं।



नगर पंचायत की तरफ से विजय स्तंभ चौराहा पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से ध्वनि विस्तारक यंत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था एवं अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए जगह-जगह सीसी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। विसर्जन जुलूस को लेकर भी पुलिस बल की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि विसर्जन शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हो।