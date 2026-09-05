Varanasi News: 150 महिलाओं ने तीजोत्सव पर की शिव-पार्वती की पूजा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:48 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:48 PM IST
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वाराणसी। नव्या भूमिहार क्लब काशी महिला संगठन की ओर से ककरमत्ता स्थित एक होटल में हरितालिका तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 150 से अधिक महिलाओं ने सोलह शृंगार कर शिव-पार्वती की पूजा की और गीत-संगीत के बीच मनोरंजन किया।
संस्था की संस्थापिका अनुपमा राय सहित अन्य महिलाओं ने दीप प्रज्ज्वलित किया। कार्यक्रम स्थल पर तीज की पारंपरिक सजावट की गई। सज-धज कर पहुंचीं महिलाएं तीजोत्सव के उल्लास में डूब गईं। उन्होंने विधिवत शिव-पार्वती की पूजा की। कार्यक्रम का संचालन वैशाली, रीना राय, परी राय, रश्मि, ऋतु राय और अर्पिता राय ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर प्रीति राय, मधुलिका राय, नीतू सिंह, अंजलि तिवारी, सौम्या राय मौजूद रहीं। संवाद
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संस्था की संस्थापिका अनुपमा राय सहित अन्य महिलाओं ने दीप प्रज्ज्वलित किया। कार्यक्रम स्थल पर तीज की पारंपरिक सजावट की गई। सज-धज कर पहुंचीं महिलाएं तीजोत्सव के उल्लास में डूब गईं। उन्होंने विधिवत शिव-पार्वती की पूजा की। कार्यक्रम का संचालन वैशाली, रीना राय, परी राय, रश्मि, ऋतु राय और अर्पिता राय ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर प्रीति राय, मधुलिका राय, नीतू सिंह, अंजलि तिवारी, सौम्या राय मौजूद रहीं। संवाद
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