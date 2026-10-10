Unnao News: संदिग्ध हालात में मिला दूध विक्रेता का शव, हत्या का आरोप

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माखी थाना क्षेत्र के गोपीखेडा गांव निवासी दूध विक्रेता शुभम पाल (22) शुक्रवार सुबह चार बजे परिजनों को जानकारी दिए बिन घर से गया था। काफी देर तक न लौटने पर परिजनों ने आस पड़ोस और रिश्तेदारी में खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला। शाम को चरवाहों ने आम के पेड़ के नीचे शव देखा तो परिजनों को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से मौके की जांच कराई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।परिजनों के मुताबिक मृतक के गले में रस्सी से कसने जैसे गहरे निशान हैं जबकि पेड़ पर प्लास्टिक की रस्सी बंधी मिली है। बड़े भाई ने बताया कि शुभम तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। एसओ योगेश कुमार सिंह ने बताया कि शव जमीन पर पड़ा मिला था। प्रारंभिक तौर पर गले में फंदा लगने से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फाॅरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।