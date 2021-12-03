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शिवप्रकाश ने पुलिस को बताया कि 18 नवंबर की सुबह पिता सीताराम घर के सामने कूड़ा डाल रहे थे। इससे नाराज चचेरे भाई ओमप्रकाश, विनोद, संतोषी और उनकी पुत्री ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर सीताराम के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। दूसरे पक्ष से ओमप्रकाश ने आरोप लगाया कि बृहस्पतिवार सुबह सीताराम घर के बाहर कपड़े जला रहे थे। आग पास की पाइप तक पहुंचने पर मना करने पर शिवप्रकाश और अविनाश ने कुल्हाड़ी से हमला किया। सीताराम ने जलते कपड़े ओमप्रकाश पर फेंके, जिससे वह झुलस गया। कोतवाल अश्विनी कुमार मिश्र ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। पुलिस जांच कर रही है।

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बीघापुर। नगर पंचायत के आजादनगर मोहल्ले में चचेरे भाइयों के बीच पारिवारिक विवाद को लेकर गाली-गलौज और मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है।