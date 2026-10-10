Unnao News: हत्यारोपी भाई बोला...पिता ने ही दिलशाद को मारने के लिए उकसाया

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बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के कस्बा गंजमुरादाबाद के मोहल्ला खत्रियाना में सात अक्तूबर की सुबह घर के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में पिता मुर्तजा मोची ने अपने तीन बेटों शहजाद, इरशाद और एजाज के साथ मिलकर तलवार और डंडे से हमला करके चौथे नंबर के बेटे दिलशाद उर्फ पप्पू की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पिता मुर्तजा और दिव्यांग बेटे इरशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों में शहजाद और तलवार से हमला करने वाला छोटा भाई एजाज फरार थे। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों भाइयों को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के ओवरब्रिज के नीचे हरदोई-उन्नाव मार्ग से गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में एजाज ने पुलिस को बताया कि दिलशाद बेदखल होने के बाद से उससे शत्रुता मानने लगा था। यदि वह हत्या न करता तो दिलशाद उसकी हत्या कर देता। मारपीट के दौरान पिता ने ही हत्या करने के लिए उकसाया था। मृतक दिलशाद की पत्नी सूफिया बानो दुधमुंहे बच्चे मो. शाद के साथ बेहाल है। कोतवाल अखिलेशचंद्र पांडेय ने बताया कि फरार चल रहे हत्यारोपी सगे भाई शहजाद और एजाज को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।