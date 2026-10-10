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Unnao News: कमरे में रस्सी के फंदे से लटका मिला किसान का शव

Sat, 10 Oct 2026 01:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:29 AM IST
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unnao news
राकेश कुमार (फाइल फोटो)।
फतेहपुर चौरासी। परशुरामपुर गांव में किसान का कमरे में फंदे से शव लटका मिला। पुलिस ने जांच की तो परिजनों ने बीमारी से परेशान होकर खुदकुशी करने की बात बताई।
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थाना क्षेत्र के गांव परशुरामपुर निवासी राकेश कुमार (50) खेती करते थे। पत्नी सीमा ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात खाना खाकर पति कमरे में सोने के लिए चले गए। शुक्रवार सुबह बाहर न निकलने पर आवाज दी गई लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो शव गमछे के फंदे से लटक रहा था।
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सूचना पर पहुंची पुलिस को पत्नी ने बताया कि पति मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। उनका इलाज चल रहा था। तीन बच्चों में दो बेटे और एक बेटी हैं। सभी अविवाहित हैं। पति की मौत से पत्नी और बच्चे बेहाल हैं। एसओ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी की सूचना पर जांच कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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