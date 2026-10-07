Unnao News: जूनियर वर्ग की 100, 200 और 800 मीटर दौड़ में रचित प्रथम

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केएनपीएन इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग की 600 मीटर दौड़ में कॉलेज के ही छात्र अमित प्रथम रहे। 100 मीटर में भी अमित ने बाजी मारी, जबकि 200 मीटर दौड़ में गणेशराम इंटर कॉलेज गुलरिहा के छात्र अंकित प्रथम रहे। जूनियर वर्ग की 100, 200 और 800 मीटर दौड़ में केएनपीएन के रचित यादव ने पहला स्थान हासिल किया।400 मीटर में शुभम और 1500 मीटर में अनूप प्रथम रहे। जूनियर गोला फेंक में गणेशराम इंटर कॉलेज के यश साहू, डिस्कस थ्रो में बीकेएचआर इंटर कॉलेज के हर्षित साहू, लंबी कूद में एसएसवीएम इंटर कॉलेज खानपुर मवई के दिलीप कुमार और भाला फेंक में केएनपीएन के गौरव प्रथम रहे।सीनियर वर्ग की 100 मीटर दौड़ में केएनपीएन के आशु, 200 मीटर में सैलानी इंटर कॉलेज मिरकापुर के आदर्श कुमार, 400 मीटर में दीपांशु, 800 मीटर में आदर्श कुमार और 1500 मीटर में अजय कुमार प्रथम रहे। गोला फेंक में शिशुराज, चक्का फेंक में इमरान, भाला फेंक में अजय कुमार और लंबी कूद में शिवगोपाल पहले स्थान पर रहे।सब जूनियर लंबी कूद में बीकेएचआर इंटर कॉलेज के छात्र शुभम प्रथम रहे। प्रधानाचार्या उषा शुक्ला ने सभी विजेता छात्रों को शील्ड मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए उत्साह वर्धन किया।