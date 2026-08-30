Unnao News: अस्थि विसर्जन के दौरान चचेरे भाई की गंगा में डूबकर मौत

विज्ञापन

थाना क्षेत्र के गांव लोखरियनखेड़ा निवासी सोनेलाल (52) की बृहस्पतिवार को बीमारी से मौत हो गई थी। शुक्रवार को परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। शनिवार को परिवार के विनोद, सनोज, मनोज, पूरन और सोनेलाल के चचेरे भाई मुनेश्वर (50) दबौली स्थित गंगा की उपधारा के पास अस्थि विसर्जन करने गए थे।बड़े भाई मुन्नीलाल ने बताया कि विसर्जन के दौरान मुनेश्वर का पैर फिसलने से गहराई में जाने से डूब गए। साथ रहे लोगों ने उन्हें जब तक निकाला तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मुनेश्वर दिल्ली में मजदूरी करते थे। भाई की मौत पर घर आए थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि गहरे पानी में जाने से डूबकर मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।