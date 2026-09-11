Unnao News: मां से विवाद के बाद नदी में कूदे छात्र का तीसरे दिन मिला शव

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ओगरापुर गांव निवासी अनंत कुमार ने बताया कि बेटा आदित्य (17) कक्षा 10 का छात्र था। घर में जन्माष्टमी की झांकी सजी थी। मंगलवार को आदित्य स्कूल से लौटने के बाद कपड़े धोने के लिए डाल दिए और झांकी के पास साउंड बजाने लगा। मां कांति ने उसे कपड़े धोने के लिए कहा ताे दोनों में कहासुनी हो गई। इससे नाराज होकर बाइक से शाम सात बजे घर से निकल गया।लोगों ने बताया था कि आदित्य ने देवरा घाट पुल से नदी में छलांग लगा दी है। उसकी बाइक और मोबाइल पुल पर ही मिला था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कराई थी। पीएसी की बाढ़ राहत कंपनी के साथ गंगाघाट से पांच गोताखोरों को बुलाकर तलाश शुरू कराई थी। बुधवार शाम करीब सात बजे आठ किलोमीटर जबरेला पुल तक स्टीमर से तलाश कराई, तब भी कुछ पता नहीं चला।बृहस्पतिवार सुबह नीमटीकर गांव के पास गोताखोरों ने उसे खोज निकाला। बेटे की मौत से मां कांती और भाई बेहाल हैं। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। सोहरामऊ थानाध्यक्ष अरविंद पांडेय ने बताया कि किशोर का शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया गया है।