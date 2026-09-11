Unnao News: रामसिंह ब्लाॅक अध्यक्ष, शिवप्रकाश महामंत्री

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उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के जिलाध्यक्ष राम कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित बैठक में गठित कार्यकारिणी में रामसिंह कटियार को ब्लाक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ब्रह्मदेव यादव को उपाध्यक्ष, शिव प्रकाश को महामंत्री, जुम्मन खान को कोषाध्यक्ष और लक्ष्मी नारायण को संगठन मंत्री बनाया गया। राजेंद्र कुमार, चांद आलम, मिथिलेश कुमारी, विंदेश्वरी, रामप्यारी, विश्वंभर दयाल और अंसार अली को सदस्य मनोनीत किया गया। सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

गंजमुरादाबाद। नगर के मोहल्ला गढ़ी में उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद की बैठक हुई। ब्लाॅक कार्यकारिणी का गठन कर घोषणा की गई।