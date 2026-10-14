फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल कल

Wed, 14 Oct 2026 01:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
unnao news
उन्नाव। प्रदेशस्तरीय सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिलास्तर पर चयन ट्रायल 15 अक्तूबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश सब्बरवाल ने बताया कि खेल कार्यालय की ओर से रायबरेली में 29 से 31 अक्तूबर तक प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसी के लिए टीम का चयन किया जाना है।
विज्ञापन

बताया कि जिला खेल कार्यालय व जिला कबड्डी एसोसिएशन के समन्वय से टीम चयन को ट्रायल 15 अक्तूबर की शाम चार बजे से आयोजित किया जाएगा। ट्रायल में शामिल होने वाली सभी खिलाड़ियों की उम्र 16 वर्ष या उससे कम (31/12/2010 के बाद की) एवं वजन 55 किलो या इससे कम होना चाहिए। खिलाड़ी अपना आधारकार्ड, उसकी दो फोटो कॉपी लाएं। इच्छुक खिलाड़ी जिला क्रीड़ा स्टेडियम में कृष्ण प्रताप सिंह और उनके मोबाइल नंबर 7071921524 से संपर्क कर सकते हैं। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ी 16 अक्तूबर को सुबह दस बजे से मंडलीय ट्राॅयल चौक स्टेडियम लखनऊ के लिए रवाना होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed