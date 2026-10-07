Unnao News: सहारनपुर की प्रगति ने देवीपाटन की आराध्या को हराया

विज्ञापन

प्रदेशस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मंगलवार को मुख्य अतिथि के डायट प्राचार्य प्रसेनजीत सिंह ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर प्रतियोगिता की शुरुआत कराई। दूसरे दिन जूनियर बालक/बालिका के क्वालीफाइंग राउंड में लगभग 20 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में सहारनपुर की प्रगति गुप्ता ने देवीपाटन की आराध्या तिवारी को सीधे सेटों में 30-11 से हरा दिया। अलीगढ़ की श्रेष्ठा व सहारनपुर की सृष्टि के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इसमें श्रेष्ठा ने सृष्टि को 30-24 से हराया।बालक वर्ग में कानपुर के आरव शर्मा व आगरा के अनुकल्प के बीच मुकाबला हुआ। इसमें आरव ने अनुकल्प को 30-29 से हरा दिया। डबल मुकाबले में सहारनपुर की राधिका व शगुन की जोड़ी ने प्रयागराज की रिद्धिमा केसरवानी व विदिता मौर्या को 15-11, 4-15 व 15-7 से हराया। बालक वर्ग में प्रयागराज हॉस्टल के अनूप पाल व शाश्वत अग्रवाल की जोड़ी ने प्रयागराज शहर के अभिनव सोमवंशी व युवराज सिंह की जोड़ी को 12-15, 15-10 व 15-9 के सीधे सेटों में हरा दिया। जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश सब्बरवाल ने बताया कि बुधवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन के मुकाबले खेले जाएंगे।