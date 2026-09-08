Unnao News: नंगे पैर घास पर दौड़ने से मजबूत होगा पंजा

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प्रशिक्षण शिविर में 16 प्रतिभागी पहुंचे। कोच कुशमेश कुमार ने बताया कि एथलेटिक्स में सफलता पाने के लिए पंजे की मजबूती बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रतिभागियों को सप्ताह में एक दिन नंगे पैर घास पर दौड़ना शुरू करें। इससे पंजा मजबूत होगा और एथलेटिक्स में सफलता मिलेगी। 100 से 400 मीटर दौड़ में पंजों का प्रयोग करना चाहिए। 800 मीटर लंबी दौड़ में कंधे ढीले रखना चाहिए। सांस नाक से अंदर और मुंह से बाहर छोड़ना चाहिए।इंसेट-1क्रिकेट का प्रशिक्षण लेने पहुंचे 12 खिलाड़ीउन्नाव। राजा शंकर सहाय इंटर काॅलेज मैदान में चल रहे क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में 12 प्रतिभागी पहुंचे। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के महामंत्री पीके मिश्रा व कोच ओम मिश्रा ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी व विकेट कीपिंग के साथ क्षेत्ररक्षण की बारीकियां सिखाईं। बताया कि पहले फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए रोजाना दौड़ से शुरुआत करनी चाहिए।