Unnao News: 24 घंटे में 70.4 मिमी बारिश, कच्चा घर ढहा, दो पेड़ गिरे

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मंगलवार से बुधवार सुबह आठ बजे तक जिले में औसत 70.4 मिमी बारिश रिकाॅर्ड की गई। बारिश के दौरान ब्लॉक मियागंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोरारीकला के मजरा पारा निवासी गोलू का कच्चा घर ढह गया। गोलू परिवार सहित खेत पर गया था। घर में कोई नहीं था। इससे जनहानि नहीं हुई लेकिन करीब तीन लाख रुपये का गृहस्थी का सामान दब गया। ग्राम प्रशासक छेदाना ने बताया कि पक्के आवास के लिए घर का सर्वे कराया गया था। फाइल ब्लॉक कार्यालय में विचाराधीन है।पेड़ गिरने से दीवार क्षतिग्रस्त, रास्ता बंदबारिश के दौरान डीआईओएस कार्यालय में लगा पेड़ गिरने से दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं एसपी कार्यालय चौराहे पर लगा पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। करीब एक घंटे तक वाहनों का आवागमन ठप रहा। हालांकि चौराहा होने से वाहन दूसरे रास्तों से निकलते रहे। सूचना पर वन विभाग के कर्मी पहुंचे और पेड़ को काटकर रास्ते से हटवाया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका। आपदा विशेषज्ञ विवेक तिवारी का कहना है कि पूर्व में तीन दिन का बारिश का अलर्ट था, जो पूरा हो गया है। अब मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित किया है।शहर में जलभराव, बिजली भी गुलबारिश के चलते शहर के कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। पीतांबरनगर, कृष्णानगर, शिवनगर, आवास विकास, कल्याणी, बंधूहार आदि मोहल्लों की गलियों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। उधर, बारिश के चलते पुलिस लाइन में लगा ट्रांसफार्मर खराब हो गया। इससे पुलिस लाइन सहित सिविल लाइन व अन्य क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति 12 घंटे से अधिक समय तक ठप रही। जेई कमलेश प्रजापति ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर मंगाया गया है। जल्द आपूर्ति बहाल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।