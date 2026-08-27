Unnao News: सफेद पाउडर से बना पनीर कराया नष्ट, कारखाना बंद

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पमेधिया निवासी सुरेंद्र कुमार घर में ही मिठाई का कारखाना संचालित कर रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों आशीष वर्मा, महेश कुमार, पंकज यादव व वीरन सिंह ने कारखाना में छापा मारा। यहां पर बन रहे छेना व पनीर की जांच की। टीम को मौके पर 69 किलो छेना, 35 किलो पनीर और बनाने में इस्तेमाल होने वाला पाउडर बरामद हुआ। जांच में पाउडर के प्रयोग से पनीर बनाने की पुष्टि हुई तो इसे नष्ट करा दिया। खराब दिखने पर 69 किलो छेना भी नष्ट कराया गया।अधिकारियों ने बताया कि कारखाना बंद कराकर संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सफेद पाउडर के मैदा या आटा होने की आशंका है। इसकी पुष्टि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।अधिकारी बोले-करें असली पनीर की पहचान-पनीर का टुकड़ा गरम तवे पर रखें। असली पिघल कर हल्का भूरा होगा। घी जैसी खुशबू आएगी। तेल कम निकलेगा। नकली पनीर बहुत ज्यादा तेल छोड़ेगा, प्लास्टिक जैसा पिघलेगा और रबड़ की तरह खिंचेगा।-हाथ से मसलने पर असली पनीर टूट जाता है। नकली रबड़ की तरह खिंचता है।-मैदा, आटा की मिलावट जांचने के लिए पनीर को थोड़े पानी में दो मिनट तक उबाले। पानी ठंडा होने पर 3-4 बूंद आयोडीन डालें। असली पनीर होने पर पानी का रंग भूरा, पीला रहेगा। मिलावट वाला पानी नीला, काला हो जाएगा।-यूरिया, डिटर्जेंट मिलावट की पुष्टि के लिए पनीर का छोटा टुकड़ा पानी में डालकर जोर से हिलाएं। असली में पानी हल्का सफेद होगा और झाग नहीं रहेगा। मिलावटी में घना झाग बनेगा जो देर तक रहेगा। साथ ही पानी चिकना लगेगा।