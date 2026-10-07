Unnao News: किसानों ने आलू की माला पहनकर किया प्रदर्शन

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किसान आंदोलन संगठन के पदाधिकारी और किसान मंगलवार दोपहर आलू की माला पहनकर कलक्ट्रेट पहुंचे। संगठन के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह को दिया। भेजे गए ज्ञापन में बताया कि उन्नाव के अलावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, हरदोई सहित जिलों के किसान आलू का समुचित मूल्य न मिलने से परेशान हैं। बताया कि अधिक उत्पादन और अधिक नुकसान किसानों के अभिशाप बन गया है। सरकार ने 22 लाख मैट्रिक टन आलू 605 रुपये 9 पैसे प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया था। इसके लिए जिलों में 35 क्रय केंद्र भी खोले गए थे, लेकिन किसानों का आलू नहीं खरीदा गया।उन्होंने बताया कि ‘आलू किसान बचाओ आंदोलन’ प्रदेश भर में शुरू किया गया है। बताया कि सरकार से आलू नीति बनाने, सरकार शीतगृहों का भंडारण शुल्क जमा करे, प्रदेश में आलू पर मंडी शुल्क समाप्त किया जाए। हाइब्रिड आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल और प्रोसेसिंग गुणवत्ता वाले आलू का 1500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की गई है। इस दौरान अशोक कटियार, प्रदीप निषाद, पुनीत अवस्थी, लल्लन शर्मा, अखिलेश वर्मा आदि शामिल रहे।