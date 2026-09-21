Unnao News: श्रीमद्भागवत कथा की तैयारियों के सौंपे दायित्व

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मोतीनगर स्थित क्लीनिक में हुई बैठक की अध्यक्षता संगठन के डॉ. संजय मिश्रा ने की। उन्होंने बताया कि छठवीं श्रीमद्भागवत कथा व ज्ञान यज्ञ का आयोजन 13 से 20 दिसंबर के बीच होगा। वृंदावन के कथावाचक संत रामशरण शास्त्री शहर के नार्मल स्कूल मैदान में भक्तों को श्रीमद्भागवत कथा सुनाएंगे। उन्होंने सभी से कथा में बढ़-चढ़कर सहयोग की अपील की।बैठक में बबली मिश्रा, निम्मी अरोड़ा, रामप्रकाश चौरसिया, अखिलेश अवस्थी, मनीष सेंगर, मोतीलाल गुप्ता, प्रथम श्रीवास्तव, ममता द्विवेदी, प्रियंका दीक्षित, पंखुरी मिश्रा, शिवम दीक्षित, पुरुषोत्तम गौड़ आदि मौजूद रहे।