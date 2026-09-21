Unnao News: काउंसलिंग से दोबारा साथ रहने को 33 दंपती राजी

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परामर्शदाताओं और महिला हेल्पडेस्क की टीम ने दंपतियों की समस्याएं सुनीं और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास किया। सदर कोतवाली के एक दंपती के बीच शादी के कुछ समय बाद तनाव बढ़ गया था। पति मानसिक दबाव में पत्नी से दूरी बनाने लगा था। रविवार को दोनों की काउंसलिंग की गई। जिसमें पत्नी ने हर परिस्थिति में साथ देने का भरोसा दिया। समझाने के बाद पति ने भी जिम्मेदारियां निभाने का आश्वासन दिया। इसके बाद दोनों एक साथ रहने को राजी हो गए।वहीं अजगैन के छह, महिला थाना के पांच, परिवार परामर्श केंद्र के चार, बीघापुर, दही, सोहरामऊ और फतेहपुर चौरासी के तीन-तीन, मौरावां के दो तथा औरास, हसनगंज, आसीवन और सदर कोतवाली के एक-एक जोड़े को साथ रहने के संकल्प के साथ विदा किया गया। इस दौरान डाॅ. आशीष श्रीवास्तव प्रभारी परिवार परामर्श समिति, डॉ. शशि रंजना अग्निहोत्री, डॉ. एसके पांडेय, संजय चौरसिया, अबरार हुसैन, प्रभा यादव आदि मौजूद रहे। (संवाद)