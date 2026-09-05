फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: मिट्टी धंसने से टूटीं कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की नालियां

Sat, 05 Sep 2026 01:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
unnao news
फोटो-35- कानपुर-लखनऊ लेन पर बेगमखेड़ा गांव के पास किमी संख्या 31.6 के पास टूटी नाली। संवाद
असोहा/नवाबगंज। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को चार स्थानों पर सड़क किनारे की मिट्टी धंसने से जलनिकासी के लिए बनाई गईं कंक्रीट की नालियां क्षतिग्रस्त हो गईं। समय रहते मरम्मत न हुई और तेज बारिश हुई तो मिट्टी धंसने और सड़क को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। उधर, सड़क की साइड पटरी (फुटपाथ) को धंसने से रोकने और किनारे की मिट्टी का कटान रोकने के लिए निर्माण एजेंसी पीएनसी ने रोलर चलाकर ठीक कराया है।
विज्ञापन

एक्सप्रेसवे पर रोज कहीं न कहीं खामियां नजर आ जाती हैं। शुक्रवार को कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन में चार स्थानों पर नालियां क्षतिग्रस्त दिखीं। किलोमीटर संख्या 44 मेदपुर गांव के पास बारिश से किनारे की मिट्टी धंस गई और कंक्रीट की नाली टूट गई। तेज बारिश होने पर मिट्टी बहने और सड़क को नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसी लेन में किलोमीटर संख्या 40.6 बछौरा गांव के पास भी साइड पटरी धंस गई है। किमी संख्या 40.5 के पास साइड पटरी और नाली क्षतिग्रस्त है।
विज्ञापन

कानपुर-लखनऊ लेन पर काशीपुर गांव के पास किलोमीटर संख्या 32 के पास और किलोमीटर संख्या 31.6 बेगमखेड़ा गांव के पास ड्रेनेज नाली क्षतिग्रस्त है। जानकारों का कहना है कि यहीं कमियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करने और समय से मरम्मत न कराने से बारिश में मिट्टी बह रही और फुटपाथ व सड़क को नुकसान पहुंच रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

लखनऊ से कानपुर लेन पर आजाद मार्ग टोल प्लाजा से पुरवा-उन्नाव मार्ग के अंडरपास तक निर्माण एजेंसी पीएनसी ने सड़क की साइड पटरी और स्लोप की मिट्टी बह जाने वाले स्थानों पर कंक्रीट और स्टोन डस्ट डालकर इसकी रोड रोलर से मरम्मत शुरू कराई है। इससे जिन स्थानों पर अभी तक पानी रुक रहा था वहां यह समस्या खत्म हुई है।

वर्जन....
एक्सप्रेसवे की सड़क, फुटपाथ और मिट्टी दबने या नाली क्षतिग्रस्त होने की समस्या हो रही है, उसे तुरंत ठीक कराया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम से 24 घंटे हर किलोमीटर पर नजर रखी जा रही है। समस्या होते ही सुधार कराया जा रहा है। -विजय एस कुंडू, मैनेजर पीएनसी।

फोटो-35- कानपुर-लखनऊ लेन पर बेगमखेड़ा गांव के पास किमी संख्या 31.6 के पास टूटी नाली। संवाद

फोटो-35- कानपुर-लखनऊ लेन पर बेगमखेड़ा गांव के पास किमी संख्या 31.6 के पास टूटी नाली। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed