Unnao News: बारिश ने उड़ाई बिजली, 203 पोल टूटे, तार और इंसुलेटर भी क्षतिग्रस्त

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पुरवा, फतेहपुर चौरासी और परियर जैसे क्षेत्रों में भी बिजली संकट बना रहा। अधीक्षण अभियंता अमिय कुमार सिंह ने टूटे पोल बदलवाने का प्रयास जारी होने की बात कही। भगवंतनगर पावर हाउस के सुमेरपुर फीडर के गांव सराय मनिहार में खंभा गिरने से करीब सौ परिवारों को 48 घंटे बिजली नहीं मिली। इससे पेयजल का भी संकट खड़ा हो गया था। अधिकारियों ने नया खंभा लगवाकर रविवार शाम को आपूर्ति चालू की। औरास ग्रामीण क्षेत्र में 58 घंटे बाद रविवार शाम करीब छह बजे बिजली आपूर्ति बहाल हुई। इससे 61 ग्राम पंचायतों के 132 मजरों की दो लाख की आबादी को परेशानी झेलनी पड़ी। बिजली उपभोक्ताओं ने पेयजल संकट और उपकरणों के बेकार होने की शिकायत की। एसडीओ धर्मेंद्र राजपूत ने बताया कि 33 केवी लाइन में फाल्ट हुआ था। लगातार बारिश के कारण फाल्ट खोलने में समय लगा, पर टीमें काम करती रहीं और रविवार शाम तक सभी लाइनें चालू कर दी गईं।इंसेट-1आठ घंटे बंद रही फतेहपुर चौरासी व दबौली फीडर की बिजलीफतेहपुर चौरासी। लगातार बारिश और फॉल्ट के कारण फतेहपुर चौरासी व दबौली फीडर की बिजली आपूर्ति आठ घंटे ठप रही। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरवा और सिकंदरपुर कर्ण में भी विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई। गांव समसापुर भूड़ में पेड़ गिरने से एक ट्रांसफॉर्मर सहित चार बिजली के खंभे टूट गए। मोहित मिश्रा समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि खंभे टूटने से बिजली गुल हो गई। एसडीओ एजाज अहमद ने कहा कि बारिश के कारण फॉल्ट हो रहे हैं और लाइनमैन मरम्मत कर रहे हैं। विकासखंड सिकंदरपुर कर्ण के खरौली गांव में लाल बहादुर के मकान के पास ग्राम समाज के तीन पुराने नीम के पेड़ शनिवार रात विद्युत लाइन पर गिरे। इससे पोल टूट गए और आपूर्ति बंद हो गई। पुरवा में शनिवार देर रात से रविवार शाम तक मंगतखेड़ा, बाजीखेड़ा, बेहटा और चमियानी फीडरों में ट्रिपिंग की समस्या रही। हर दस मिनट में बिजली आती-जाती रही, जिससे उपभोक्ता परेशान रहे। केके द्विवेदी समेत कई उपभोक्ताओं ने निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की है। जेई विदेश कुमार ने बताया कि बारिश के कारण यह समस्या आई है। उन्होंने कहा कि लाइनों में अक्सर पेड़ों की डालियां लगने से ट्रिपिंग होती है। विभाग जल्द ही समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा है। संवादइंसेट-2बाढ़ प्रभावित गांवों में पांच दिन से बिजली बंदगंजमुरादाबाद। बाढ़ प्रभावित गांवों में बेहटाकच्छ, शिवलालपुरवा, कुशराजपुर, भिलोई, देवरिया, बाजीपुरवा, इच्छापुरवा, लोनारी, लहरापुर, चिंगरपुरवा, कछियनपुरवा, पकरियापुरवा, ककरियापुरवा, चोरहा, बिरैचामऊ, छोट्टापुरवा, फतेहपुर खालसा, फतेहपुर हामजा और बहलोलपुर आदि में पिछले पांच दिनों से बिजली बंद हैं। करीब 40 हजार आबादी को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। बिजली की गंभीर समस्या से मोबाइल फोन सहित सभी उपकरण शोपीस बनकर रह गए हैं। जेई रामू लोधी ने बताया कि जिन स्थानों पर फाल्ट हैं, उसे दुरुस्त कर बिजली पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां लाइन जर्जर हैं, वहां पानी निकल जाने के बाद बिजली आपूर्ति चालू की जाएगी। संवाद