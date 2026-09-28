Unnao News: पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपी को भेजा जेल
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:31 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:31 AM IST
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उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर सरोसी निवासी डीजल कारोबारी नरेश जायसवाल (60) की गर्दन पर शुक्रवार रात पड़ोसी शाबान ने नशे की हालत में चाकू से वार कर गंभीर घायल कर दिया था। मृतक की पत्नी शैल की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शनिवार रात आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था। रविवार दोपहर तक उसका इलाज कराने के बाद उसे कोतवाली लाया गया। तमंचा मिलने पर आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि आरोपी को जेल भेजा गया है। संवाद
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