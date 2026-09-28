Unnao News: शौचालय में लगी कुंडी में किसान ने लगाया फंदा

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सफीपुर। सकतपुर गांव में घर की छत पर बने शौचालय में गमछे के फंदे से किसान का शव लटका मिला। आसीवन थानाक्षेत्र के सकतपुर गांव निवासी विकास कश्यप (40) खेती कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। पत्नी बीना ने बताया कि शनिवार रात खाना खाने के बाद पति सोने चले गए। रविवार सुबह पति का शव ऊपर बने शौचालय में लगी कुंडी में गमछे के फंदे से लटका मिला। मृतक की चार बेटियां हैं। थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने जांच की। पत्नी ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर बिना पोस्टमार्टम गांव के बाहर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। संवाद