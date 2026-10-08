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Unnao News: पीआरवी वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, सब कमांडर और चालक घायल

Thu, 08 Oct 2026 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:07 AM IST
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PRV vehicle overturned after going out of control; Sub-Commander and driver injured.
चकलवंशी। माखी थानाक्षेत्र में विवाद की सूचना पर जा रहा पीआरवी वाहन अनियंत्रित होकर खंती में पलट गया। इसमें पीआरवी टीम के सब कमांडर रामदुलारे और चालक हेड कांस्टेबल विनय ऋषिश्वर घायल हो गए।
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माखी थानाक्षेत्र के लगलेसरपुर गांव निवासी राजदुलारी का पड़ोसी से जमीन विवाद चल रहा है। बुधवार को उनकी सूचना पर पीआरवी वाहन संख्या 6599 मौके पर जा रहा था। रऊकरना-रसूलाबाद मार्ग पर बाबाखेडा गांव के पहले पुलिया के पास सड़क खराब होने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। राहगीरों ने थाना पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वाहन को निकलवाकर उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया है।
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