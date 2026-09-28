Unnao News: गंगा एक्सप्रेसवे के किमी संख्या 422 में आई दरार

विज्ञापन

सोनिक (उन्नाव)। गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 422 सराय कटियान गांव के पास बारिश के दौरान ही 15 मीटर लंबी और पांच मीटर गहरी दरार आ गई। तुरंत कार्यदायी संस्था के कर्मी पहुंचे और उस स्थान पर यातायात रोक दिया। बारिश थमने के बाद मरम्मत शुरू कराई। प्रोजेक्ट मैनेजर आरएस मिश्रा ने बताया कि रेन कट के चलते समस्या है। मरम्मत कराई जा रही है। यातायात दूसरी लेन से निकलवाया जा रहा है। संवाद