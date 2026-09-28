Unnao News: आपसी विवाद के बाद भाई-बहन ने खाया जहर
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
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बांगरमऊ (उन्नाव)। पंचूपुरवा गांव में भाई-बहन में आपसी विवाद के बाद दोनों ने घर में रखा जहर खा लिया। उल्टियां शुरू होने पर परिजन दोनों को स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां डॉक्टर ने किशोर की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया है।
कोतवाली क्षेत्र के पंचूपुरवा गांव निवासी सुरेंद्र कुमार की बेटी अंशिका (14) और भाई सूरज (16) का रविवार दोपहर आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा के बाद दोनों में मारपीट हुई तो परिजन ने उन्हें डांट दिया। नाराज भाई-बहन ने घर में रखा जहर खा लिया। उल्टियां शुरू होने पर बड़ा भाई उमाशंकर दोनों को स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा। अंशिका ने बताया कि उसने थोड़ा ही खाया था, जबकि भाई ने अधिक जहर खाया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने सूरज की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है।
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कोतवाली क्षेत्र के पंचूपुरवा गांव निवासी सुरेंद्र कुमार की बेटी अंशिका (14) और भाई सूरज (16) का रविवार दोपहर आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा के बाद दोनों में मारपीट हुई तो परिजन ने उन्हें डांट दिया। नाराज भाई-बहन ने घर में रखा जहर खा लिया। उल्टियां शुरू होने पर बड़ा भाई उमाशंकर दोनों को स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा। अंशिका ने बताया कि उसने थोड़ा ही खाया था, जबकि भाई ने अधिक जहर खाया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने सूरज की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है।
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