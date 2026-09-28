Unnao News: धवन रोड मार्केट में जर्जर मकान का छज्जा गिरा, हादसा बचा

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सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह और नगर पालिका ईओ राम आसरे कमल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। छज्जा गिरने के बाद आसपास के लोगों में जर्जर मकानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। नगर पालिका प्रशासन ने करीब डेढ़ महीने पहले शहर में जर्जर मकानों को चिह्नित किया था। गृहस्वामियों को नोटिस देकर उन्हें गिराने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद कई मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ऐसे हादसों का खतरा बना हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, मकान मालिक आशीष शुक्ला को भी करीब एक माह पहले मकान गिराने का नोटिस दिया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आशीष शुक्ला को दोबारा नोटिस जारी किया गया है। आशीष शुक्ला ने सोमवार को मकान को स्वयं ध्वस्त करने के लिए लिखित में सहमति दी है। यदि सोमवार को मकान नहीं गिराया जाता है, तो मंगलवार को प्रशासन की ओर से जर्जर मकान गिराने की कार्रवाई की जाएगी।

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उन्नाव। बारिश के बीच रविवार को धवन रोड स्थित दादा मियां चौराहे के पास एक 90 साल पुराने जर्जर मकान का छज्जा अचानक गिर गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में छज्जा गिरने से खलबली मच गई। गनीमत रही कि छज्जे के नीचे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा बच गया।