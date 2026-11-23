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कुड़वार क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के मुताबिक, उनकी 24 वर्षीय पुत्री की शादी शनिवार को तय थी। शादी के कार्ड छप चुके थे और परिवार में विवाह की तैयारियां चल रही थीं। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे उनकी पुत्री मेहंदी लगवाने की बात कहकर घर से निकली थी। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। ब्यूटी पार्लर में पता चला कि युवती वहां पहुंची थी, लेकिन बैंक से रुपये निकालने की बात कहकर वहां से चली गई।महिला का आरोप है कि सितंबर में उनकी पुत्री की शादी धनपतगंज क्षेत्र के लौटन पांडेय का पुरवा निवासी शिवम पांडेय के साथ तय हुई थी। बाद में किसी विवाद के कारण रिश्ता टूट गया था, लेकिन इसके बावजूद शिवम उनकी पुत्री से बातचीत करता रहा। आरोप है कि शुक्रवार को युवती घर से 40 हजार रुपये नकद, सोने की चेन, मंगलसूत्र, चांदी की पायल, कान की झुमकी समेत अन्य सामान लेकर चली गई। परिजनों ने शिवम के घर जाकर भी तलाश की, लेकिन वह वहां नहीं मिला।युवती की मां ने आशंका जताई है कि शिवम ने उनकी पुत्री को अगवा कर लिया है। कुड़वार थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण यादव ने बताया कि शनिवार को आरोपी के खिलाफ अपहरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवती और आरोपी की तलाश की जा रही है।