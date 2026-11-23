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अखंडनगर के सखौली गांव में 16 नवंबर की देर शाम जौनपुर के सरपतहा, बांधगांव निवासी दिलीप चौहान और अनिल कुमार सिंह पर पहले से मौजूद हमलावरों ने शराब की बोतल व चाकू से हमला कर दिया था। हमले में दिलीप चौहान की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अनिल कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। हत्याकांड में दो नामजद आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।शनिवार देर रात स्थानीय पुलिस ने सजमपुर अंडरपास के निकट चेकिंग के दौरान तीन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अखंडनगर के जगदीशपुर साड़ी निवासी आरोप चौहान के बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोप चौहान ने पुलिस को बताया कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसके साथी जौनपुर के सरपतहा निवासी शिवम मिश्र और दीपांशु सिंह भाग निकले।सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर उसका इलाज कराया गया। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। उसके साथियों की तलाश पुलिस कर रही है।आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं तीन मामलेपुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ अखंडनगर थाने में वर्ष 2024 और 2025 में मारपीट, धमकी समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। वर्ष 2026 में भी हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित मुकदमे दर्ज हुए हैं।