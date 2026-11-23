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कादीपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आग से हुए नुकसान का आकलन राजस्व टीम की ओर से कराया जाएगा। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।सात बीघे धान की फसल जलीजयसिंहपुर। क्षेत्र के जुड़ऊपुर गांव निवासी श्रीराम प्रजापति के खलिहान में शनिवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की चपेट में आकर मड़ाई के लिए रखी करीब सात बीघे की धान की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।किसान श्रीराम प्रजापति ने बताया कि उन्होंने सात बीघे खेत बंटाई पर लेकर धान की खेती की थी। कटाई के बाद फसल को मड़ाई के लिए खलिहान में रखा गया था। आग से पूरी फसल नष्ट हो गई। रविवार को लेखपाल अभय सिंह ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। जयसिंहपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार राय ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।