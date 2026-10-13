Sultanpur News: 24 आवेदकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन

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सुल्तानपुर। आंगनबाड़ी के रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को भी आवेदकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया गया। विकास भवन स्थित बाल विकास विभाग के कार्यालय में दोस्तपुर व कूरेभार की 24 आवेदकों को बुलाया गया था। दोस्तपुर में सात और कूरेभार में कार्यकर्ता के पांच पदों पर नियुक्ति की जानी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी व दोस्तपुर सीडीपीओ राहुल त्रिपाठी ने 24 आवेदकों के प्रमाणपत्रोंं को सत्यापित किया।