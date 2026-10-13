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Sultanpur News: 24 आवेदकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन

Tue, 13 Oct 2026 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:34 AM IST
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Verification of certificates of 24 applicants
सुल्तानपुर। आंगनबाड़ी के रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को भी आवेदकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया गया। विकास भवन स्थित बाल विकास विभाग के कार्यालय में दोस्तपुर व कूरेभार की 24 आवेदकों को बुलाया गया था। दोस्तपुर में सात और कूरेभार में कार्यकर्ता के पांच पदों पर नियुक्ति की जानी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी व दोस्तपुर सीडीपीओ राहुल त्रिपाठी ने 24 आवेदकों के प्रमाणपत्रोंं को सत्यापित किया।
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