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भदैंया। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति हनुमानगंज के केंद्र पर डीएपी खाद की खेप पहुंच गई है। विभागीय कोड आने के बाद रविवार सुबह 10 बजे से किसानों को खाद बांटी जा रही है। समिति पर 200 बोरी खाद उपलब्ध होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसान राजेश चतुर्वेदी, राम बहादुर, अनिल तिवारी, लालजी तिवारी और राजू सिंह को आसानी से डीएपी खाद मिल गई। एडीओ सहकारिता नरेंद्र कुमार ने बताया कि किसानों को आसानी से समितियों पर डीएपी खाद बांटी जा रही है। सभी किसानों को आधार कार्ड और किसान आईडी के आधार पर दो-दो बोरी खाद दी जा रही है। संवाद