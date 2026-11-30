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सुल्तानपुर डिपो में निगम और अनुबंधित मिलाकर कुल 156 बसें हैं। इनमें खराब फॉग लाइटों वाली बसों को चिह्नित कर मरम्मत शुरू करा दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बसों की लाइटें दुरुस्त कराई जाएं, ताकि घना कोहरा पड़ने पर संचालन में दिक्कत न हो। फॉग लाइटों से कम दृश्यता में चालकों को सड़क और सामने मौजूद वाहनों को देखने में मदद मिलती है। इससे हादसों का खतरा कम करने में भी सहायता मिलती है।कोहरे में लाइटें ही बनती हैं सहारादिसंबर में कोहरा बढ़ने पर सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो जाती है। यात्री दिवेश सागर और मनीष का कहना है कि फॉग लाइटें चालकों को रास्ता देखने में मदद करती हैं। परिवहन निगम को सभी बसों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।नई लाइटें लगाने के दिए निर्देशएआरएम सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि सभी बसों में नई फॉग लाइटें लगाने और खराब लाइटों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह तक काम पूरा कराने की योजना है। यात्रियों के साथ चालक और परिचालकों की सुरक्षा भी विभाग की प्राथमिकता है।