Sultanpur News: कोहरे से पहले रोडवेज बसों की दुरुस्त होंगी फॉग लाइटें
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 30 Nov 2026 01:05 AM IST
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सुल्तानपुर। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे में सुरक्षित सफर के लिए परिवहन निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कम दृश्यता के कारण होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए रोडवेज बसों की फॉग लाइटें दुरुस्त कराई जा रही हैं। जिन बसों में फॉग लाइटें नहीं हैं, उनमें नई लाइटें लगाई जाएंगी। विभाग ने दिसंबर के पहले सप्ताह तक सभी बसों में यह काम पूरा कराने का लक्ष्य रखा है।
सुल्तानपुर डिपो में निगम और अनुबंधित मिलाकर कुल 156 बसें हैं। इनमें खराब फॉग लाइटों वाली बसों को चिह्नित कर मरम्मत शुरू करा दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बसों की लाइटें दुरुस्त कराई जाएं, ताकि घना कोहरा पड़ने पर संचालन में दिक्कत न हो। फॉग लाइटों से कम दृश्यता में चालकों को सड़क और सामने मौजूद वाहनों को देखने में मदद मिलती है। इससे हादसों का खतरा कम करने में भी सहायता मिलती है।
कोहरे में लाइटें ही बनती हैं सहारा
दिसंबर में कोहरा बढ़ने पर सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो जाती है। यात्री दिवेश सागर और मनीष का कहना है कि फॉग लाइटें चालकों को रास्ता देखने में मदद करती हैं। परिवहन निगम को सभी बसों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
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नई लाइटें लगाने के दिए निर्देश
एआरएम सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि सभी बसों में नई फॉग लाइटें लगाने और खराब लाइटों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह तक काम पूरा कराने की योजना है। यात्रियों के साथ चालक और परिचालकों की सुरक्षा भी विभाग की प्राथमिकता है।
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सुल्तानपुर डिपो में निगम और अनुबंधित मिलाकर कुल 156 बसें हैं। इनमें खराब फॉग लाइटों वाली बसों को चिह्नित कर मरम्मत शुरू करा दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बसों की लाइटें दुरुस्त कराई जाएं, ताकि घना कोहरा पड़ने पर संचालन में दिक्कत न हो। फॉग लाइटों से कम दृश्यता में चालकों को सड़क और सामने मौजूद वाहनों को देखने में मदद मिलती है। इससे हादसों का खतरा कम करने में भी सहायता मिलती है।
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कोहरे में लाइटें ही बनती हैं सहारा
दिसंबर में कोहरा बढ़ने पर सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो जाती है। यात्री दिवेश सागर और मनीष का कहना है कि फॉग लाइटें चालकों को रास्ता देखने में मदद करती हैं। परिवहन निगम को सभी बसों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
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नई लाइटें लगाने के दिए निर्देश
एआरएम सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि सभी बसों में नई फॉग लाइटें लगाने और खराब लाइटों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह तक काम पूरा कराने की योजना है। यात्रियों के साथ चालक और परिचालकों की सुरक्षा भी विभाग की प्राथमिकता है।