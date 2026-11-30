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कार्यक्रम का शुभारंभ एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी राजेश वर्मा और विशिष्ट अतिथि प्रशासक लखीपुर धर्मराज यादव ने किया। आयोजन संगठन के संरक्षक राघवेंद्र भूषण पांडेय की संयोजकता में हुआ। चयनित खिलाड़ियों में 5 रेडर, 4 राइट कॉर्नर, 4 लेफ्ट कॉर्नर, 2 राइट कवर, 2 लेफ्ट कवर और 3 ऑलराउंडर खिलाड़ी शामिल हैं।एसोसिएशन के सचिव महेश कुमार ने बताया कि कैंप से 14 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों में अनस आलम, अर्पित सिंह, अर्जुन यादव, सूरज गुप्ता, शिव नारायण, अवधेश मिश्रा, यशराज, शिवांश सिंह, शरद मिश्रा, विशाल पांडेय, नमन, जुबेश,यस यादव, दिग्विजय, मोहित, शिवम वर्मा, आकाश गुप्ता, ऋषभ सिंह, यश सिंह व राजू शामिल हैं। ये चयनित खिलाड़ी 5 से 6 नवंबर को रायबरेली जिला में प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर सत्यवीर यादव, हीरालाल, सूरज यादव और पूर्व खिलाड़ी राकेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।